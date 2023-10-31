Свершилось: Ченнинг Татум сделал предложение Зои Кравиц

Фото: www.globallookpress.com / AUG / face to face

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Роман голливудских знаменитостей закрутился после того, как актриса развелась с супругом Карлом Глусманом.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться. Соответствующее решение один из главных голливудских красавчиков принял спустя несколько лет романа с исполнительницей роли Женщины-кошки. Об этом сообщили несколько источников издания PEOPLE.

Роман актеров вспыхнул на кастинге к фильму «Остров кисок». Уже в тот момент Зои находилась на грани развода с супругом Карлом Глусманом, с которым она прожила в браке два года. Задолго до афиширования своих отношений, Кравиц называла Татума своим покровителем и наставником на площадке.

Зои Кравиц. Фото: www.globallookpress.com / Ik Aldama

Друзья пары сообщили зарубежной прессе, что буквально на днях завидный холостяк сделал избраннице предложение руки и сердца. На недавней вечеринке в честь Хэллоуина Кравиц шествовала в образе из фильма ужасов с ножом в руке, а на ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо. Если еще недавно Татум предпочитал домашнему уюту вечеринки с друзьями, то теперь он спешит в общее с Кравиц жилье, констатируют друзья пары.

«Их карьера находится в центре внимания, и они разделяют эту страсть. Когда они отдыхают, они ведут себя очень сдержанно. Они любят тихие свидания с друзьями, но чаще всего просто тусуются дома», — рассказали они.

Важно, что для Татума брак с Кравиц будет также не первым. До этого актер был женат на актрисе и танцовщице Дженне Деван. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли. Бывшие сумели сохранить дружеские отношения и договорились о графике встреч с наследницей.

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