Новый провал Бербок: как глава МИД Германии опозорилась в очередной раз

Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Koehler

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Дипломатические отношения стран Запада страдают с каждым днем.

Встреча эмира Катара Тимама бен Хамада Аль Тани с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок чуть было не сорвалась из-за заочных обвинений со стороны последней. Об этом сообщил колумнист Кристоф Шульт в издании Spiegel.

В эфире одного из немецких телеканалов Бербок жестко прошлась по эмиру, отметив, что, по ее мнению, Катар поддерживает терроризм, а это возмутительно.

«Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», — ляпнула глава МИД ФРГ.

Такая грубость вполне могла повлечь за собой отмену встречи. Однако Катар пошел на уступки и все-таки согласился посетить переговоры с немецкой стороной.

«Он объяснил фрау Бербок, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю», — сообщил журналист.

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