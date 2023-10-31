Захоронение героя РФ под угрозой: в Петербурге возник спор между историками и коммунальщиками

Фото, видео: 5-tv.ru

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Работы были остановлены, ведь под землей может находиться захоронение героя России генерала Александра Струкова.

Наличие квадратных метров не всегда гарантирует комфортную жизнь. Например, в Петергофе историческая память встала на пути теплотрассы. Местные коммунальщики уже несколько месяцев не могут заменить трубы водоснабжения из-за древней кладки и захоронения, обнаруженных в ходе ремонтных работ. И пока работники ЖКХ выясняют отношения с градозащитниками — местные жители боятся остаться этой зимой без тепла. В деталях историческо-коммунальной драмы разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова.

Улица Аврова в Петергофе перерыта уже больше года. Строители не могут заменить здесь всего несколько труб. При работах обнаружили старинную кладку и своды Уланского собора, разрушенного еще в 30-е годы. Известно, что в подземных сооружениях может оставаться и захоронение героя русско-турецкой войны.

«Единственное, что мы можем сказать точно, что оно было здесь. Действительно в крипте в подвале этой церкви был похоронен генерал Струков, но мы могли бы найти могильную плиту как минимум или ее остатки. А нашли, по сути, только остатки фундамента», — объяснил археолог, сотрудник Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук Александр Гущин.

Коммуникации в этом месте проложили еще в 60-е годы прошлого века. И как говорят археологи, именно тогда рабочие и разрушили фундамент храма. А сейчас под землей остаются лишь фрагменты подвальных стен.

Активисты, которые уже не раз останавливали здесь работы, требуют расширить площадь раскопок, чтобы все-таки найти захоронение, а уже после этого ремонтировать трубы.

«Это захоронение Александра Петровича Струкова, генерал-адъютанта царской армии, героя России. Этот человек был настоящим героем. Он уже, будучи генералом, водил в атаку кавалерию. Я лично не понимаю, почему нельзя найти могилу этого выдающегося человека», — отмечает активистка, общественница Алла Андреева.

А строителям важно успеть до морозов заменить изношенные коммуникации. Они уже смонтировали три с половиной километра сетей по всему Петергофу. Остались эти 30 метров.

«Трубы уже проложены, мы прокладываем трубы по существующим, мы демонтируем старую трубу, монтируем новую. Никаких отклонений планового высотного положения нет. Мы не заденем тот фундамент кирпичный, который был обнаружен при производстве земляных работ», — заверяет начальник управления заказчика строительства сетей водоснабжения и водоотведения Петербургского Водоканала Алексей Балашов.

Пока работы приостановлены, результаты археологической разведки сейчас изучают в комитете по охране памятников и после определят — можно ли продолжать реконструкцию водопровода и канализации. Решение станет известно через две недели.