Задача выполнена: ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Скопление сил противника разведгруппа обнаружила с помощью беспилотника.
Бронегруппа ивановских десантников уничтожила несколько подразделений ВСУ к северу от Артемовска. Скопление сил противника разведгруппа обнаружила с помощью беспилотника.
Российские экипажи БМД и БМП совершили марш в указанный район, сблизились с наступающими группами неприятеля и открыли шквальный огонь из автоматических пушек. Десантники выполнили боевую задачу.
Противник потерял убитыми и ранеными десятки человек. После боя российские военнослужащие успешно отошли в безопасный район.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России методично уничтожает боевиков ВСУ в районе Марьинки.