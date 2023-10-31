Скучно и уныло: в Европе заявили об усталости от Зеленского

Фицо заявил, что в Евросовете никого не заинтересовало выступление Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Новости

Времена решительно меняются.

На заседании Евросовета 26 октября очередное видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено очень скучно, отсутствие интереса не скрывал никто. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я вообще не удивился данному факту. Времена меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах высших законодательных органов», — процитировало главу правительства агентство ТАСС.

Кроме того, от украинского кризиса уже все устали, конфликт уже давно перешел в патовую ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские боевики не могут взять Горловку из-за нехватки людей и оружия.