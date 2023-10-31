«У меня было плохое предчувствие»: кто виноват в смерти сына Людмилы Хитяевой
Людмила Хитяева считает возлюбленную сына виновной в его смерти
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Наследник актрисы скоропостижно скончался 5 июля.
Актриса Людмила Хитяева обвиняет в смерти сына Павла Белокринкина его возлюбленную. В эфире шоу на одном из федеральных каналов артистка заявила, что до этого мужчину довела его пассия.
«У меня было плохое предчувствие. Когда его дама вошла к нам в дом, я сказала, что пришла беда. Но это был выбор моего сына», — сказала Хитяева.
По ее словам, горе-невестка никогда не работала, умела только брать и не отдавать ничего взамен. В плохом влиянии на сына актриса не сомневается.
«Сейчас я начала верить в знаки. Перед тем, как это случилось, у меня упала икона. Я позвонила сыну и рассказала ему об этом. Сын приехал ко мне и склеил икону», — вспомнила Людмила.
Павел Белокринкин скоропостижно скончался 5 июля. В последние годы у него начались серьезные проблемы со здоровьем — в легких начала скапливаться жидкость. К сожалению, врачи не смогли ему помочь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Людмила Хитяева с трудом выдержала похороны единственного сына.