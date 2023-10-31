Когда будет кровавая Луна: что можно и нельзя делать в этот день

Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner

Как это явление влияет на людей и их жизни?

Кровавую Луну всегда считали чем-то зловещим, предвещающим природные катаклизмы, эпидемии и катастрофы, вызванные человеческой беспечностью.

Дата следующей кровавой Луны — 7 сентября 2025 года. В 2024 году полных лунных затмений не ожидается. Но почему люди не ждут ничего хорошего от полных затмений с покрасневшим лунным диском?

У особо чувствительных возможны: перепады настроения; повышение артериального давления; панические атаки, тревожность, бессонница; кишечные расстройства; нарушения слуха и зрения; увеличение агрессивности. Впрочем, все можно объяснить полнолунием. Даже врачи скорой заметили, что в эту фазу количество вызовов «скорой» по причине развития инсультов и инфарктов учащается.

Что можно и нельзя в дни «кровавых» затмений

Угрожать, разрабатывать планы мщения — прилетит бумеранг.

Находиться в дороге, особенно если ведешь машину сам. А если астрономическое событие совпало с командировкой или поездкой, необходимо проявлять особую осторожность.

Давать в долг деньги, брать кредиты, рассчитываться с займами. В течение двух суток до затмения и одних после, лучше ограничиваться покупкой продуктов и моющих средств. Вещи, приобретенные в этот день, или быстро испортятся, или не доставят радости.

Обращаться в государственные органы и вступать в отношения с работниками судебной системы.

Записываться и делать плановые операции, лечить зубы.

Менять статус отношений. Свататься, устраивать помолвки, делать предложения, засылать сватов, посещать органы ЗАГСа и венчаться. Иначе избежать развода невозможно.

Начинать оздоровительные процедуры, садиться на диету, бросать курить. Срыв неизбежен.

В ожидании затмений желательно убраться в доме, избавиться от ненужных вещей, и выделить время на самоанализ. В этот период легче пересмотреть круг общения, отдалить от себя людей, которые только притворяются друзьями. Также нужно сделать что-то богоугодное — заняться благотворительностью, но не просто подать милостыню, а оказать адресную помощь.

Неплохо записаться на курсы повышения квалификации, начать читать новую книгу, больше времени проводить на свежем воздухе. А еще это лучшее время, чтобы помириться с недругами и попросить прощения у тех, кого обидел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ноябрь будет насыщен астрологическими явлениями.