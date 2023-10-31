«Могу похвастаться»: с кем Наталья Подольская снялась в постельной сцене

Наталья Подольская не видит смысла сниматься в постельных сценах не с мужем

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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В творческой биографии певицы есть небольшая откровенная роль. Как к этому относится ее супруг Владимир Пресняков?

Певица Наталья Подольская призналась, что в ее творческой биографии есть одна постельная сцена. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» артистка поделилась горячими подробностями откровенных съемок.

«Могу похвастаться одной постельной сценой в своей творческой биографии. Она была с моим мужем в клипе „Дыши“. Когда мы это все снимали — изображали страсть, рушили стены, шторы, задевали люстры — это было очень физически больно», — поделилась певица.

При этом в целом Подольская не считает себя актрисой и не видит смысла в постельных сценах в будущем. Даже в музыкальных клипах.

По ее мнению, изображать интим или раздеваться с другим человеком, когда у нее есть известный муж, было бы глупо. В такую любовную сцену никто не поверит, убеждена певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пресняков не разрешает Подольской ходить в клубы.