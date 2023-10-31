«Последний бросок»: Зеленский пытается атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

Фото: Концерн «Росэнергоатом»; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинский лидер в бешенстве из-за потери поддержки со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал свой последний бросок, пытаясь атаковать Курскую АЭС. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью на YouTube заявил, что украинский лидер в бешенстве из-за потери поддержки западных союзников.

«У Зеленского остался последний бросок. Меня действительно беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», — сказал эксперт.

По его мнению, необдуманные действия президента Украины могут привести к чрезвычайно опасным и серьезным последствиям.

Вечером 26 октября ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курскую АЭС. В результате атаки пострадавших и повреждений не было, станция быстро возобновила работу. Радиационный фон также остался в рамках допустимых значений: мало-мальских результатов украинские неонацисты не достигли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС.