Во Франции задержали миллиардера из России по подозрению в махинациях

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В доме и на вилле экс-совладельца «Альфа-Групп» Кузьмичева нашли «пачки денег».

Одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева задержали во Франции по делу об отмывании средств и нарушении санкционного законодательства. Об этом сообщает газета Le Monde.

Уточняется, что бизнесмена взяли под стражу в понедельник, 30 октября, а в его парижском доме и на вилле в Сен-Тропе провели обыски, в ходе которых нашли «пачки денег».

Ранее Кузьмичев вместе с другими сооснователями «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом и Германом Ханом и их партнером Петром Авеном был включен в санкционный список Евросоюза. Также бизнесмен находится под санкциями в США и ряде других стран.

В сентябре Фридман в интервью The Times признался в утрате ощущения спокойствия и стабильности, которое ранее испытывал в Великобритании. Причиной стал обыск, который в его лондонском доме провело Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Миллиардер посетовал на то, что теперь всех приезжих богачей из России британцы считают преступниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Киеве арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского по обвинению в присвоении 250 миллионов долларов.