US News And World Report: российская армия признана сильнейшей в мире
ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Рейтинг составлялся на основе опроса более 17 тысяч человек.
Российскую армию признали сильнейшей в мире эксперты издания U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на его сайте.
Согласно опубликованным данным, Россия получила 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил». При этом общая оценка мощи страны (не только военной) по совокупности различных показателей составила 94,3 балла.
Второе и третье места в рейтинге армий заняли США и Китай соответственно. Далее идут армии Израиля, Южной Кореи и Украины. Замыкают список вооруженные силы Эстонии, Сингапура и Люксембурга.
Уточняется, что рейтинг составлялся на основе опроса более 17 тысяч человек из разных стран с 17 марта по 12 июня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали превосходство российской армии и в плане мощных оборонительных позиций, и в техническом обеспечении.