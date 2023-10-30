US News And World Report: российская армия признана сильнейшей в мире

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Рейтинг составлялся на основе опроса более 17 тысяч человек.

Российскую армию признали сильнейшей в мире эксперты издания U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на его сайте.

Согласно опубликованным данным, Россия получила 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил». При этом общая оценка мощи страны (не только военной) по совокупности различных показателей составила 94,3 балла.

Второе и третье места в рейтинге армий заняли США и Китай соответственно. Далее идут армии Израиля, Южной Кореи и Украины. Замыкают список вооруженные силы Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

Уточняется, что рейтинг составлялся на основе опроса более 17 тысяч человек из разных стран с 17 марта по 12 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали превосходство российской армии и в плане мощных оборонительных позиций, и в техническом обеспечении.