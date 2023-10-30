Разбиватель сердец и вечный холостяк: почему Ди Каприо бросает молодых девушек

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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У 48-летнего главного дамского угодника Голливуда оказались на то причины.

Голливудский разбиватель сердец и вечный холостяк Леонардо Ди Каприо до сих пор так и не женился. В этом ноябре ему исполнится 49 лет, и как только фанаты успевают запомнить имя очередной пассии, так сразу появляется другая. Интересное мнение распространилось в мире — обладатель «Оскара» и звезда «Титаника» не встречается с особами прекрасного пола старше 25 лет.

На светских мероприятиях звезда предпочитает появляться один или в компании своей матери. Интересно, это она влияет на выбор сына, который к своим годам так и не определился с избранницей, или все-таки у Ди Каприо настолько сложный характер, что его не могут долго выдерживать девушки? Журналисты решили вспомнить самые яркие романы завидного холостяка.

Бриджет Холл — (1977 г.р.)

Бриджет Холл. Фото: Instagram* / 1bridgethall

Первой девушкой, которую 19-летний Ди Каприо «официально» представил общественности, была 16-летняя Бриджет Холл, открывшая череду прекрасных блондинок, украшавших в юности и продолжающих украшать в зрелом возрасте жизнь Леонардо. В то время, несмотря на юный возраст, модель из Техаса уже была довольно успешна, ее фото не сходило с обложек глянцевых журналов.

Пара познакомилась на вечеринке вначале 1994 года. После этого у них стремительно закрутился роман. Бриджет с Леонардо вместе появились и на красной дорожке на церемонии вручения премии Оскар. Восходящая звезда в то время был номинирован в категории «Лучший актер второго плана». После этого пресса была готова чуть ли не поженить юных влюбленных.

Однако их роман быстро закончился, и пара рассталась. Спустя год Холл сделала головокружительную модельную карьеру, войдя в топ-10 самых высокооплачиваемых моделей мира. В 2000-х годах карьера пошла на убыль. Спутника жизни Бриджет пока не нашла.

Кристен Дзан — (1974 г. р.)

Кристен Дзан. Фото: Instagram* / itskrizang

На премьеру фильма «Ромео и Джульетта» Лео пришел с очаровательной белокурой моделью — Кристен Дзан. Тогда и поклонники и пресса решили, что актер пытается позлить бывшую возлюбленную Клэр Дейнс. Но, как выяснилось позже, у актера действительно были сильные чувства к модели. Девушка в идеале подходила под его любимый типаж: светловолосая, голубоглазая с точеной фигурой. А еще Кристен делала небольшие шаги в актерской профессии, хотя и безуспешно.

В интервью Ди Каприо признавался, что влюблен и счастлив. В 1997 году Леонардо и Кристен даже начали жить под одной крышей, поскольку к белокурой модели у голливудского ловеласа были самые чистые и искренние намерения. Однако, когда на широкие экраны вышел «Титаник», Ди Каприо буквально захлестнула лавина славы. Вот тут-то Кристен поняла, что не готова терпеть угрозы поклонниц и постоянные преследования папарацци. Девушка объявила о разрыве отношений и собрала свои вещи. Но Лео еще некоторое время пытался вернуть Кристен и, чтобы доказать серьезность своих намерений, сделал ей предложение. До 2000-го года пара еще то расходилась, то сходилась снова. Но все было зря.

Бар Рафаэли — (1985 г. р.)

Бар Рафаэли. Фото: www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

С израильской моделью и актрисой Бар Рафаэли наш герой познакомился в декабре 2005 года на концерте группы «U2» в Лас-Вегасе. Двадцатилетняя супермодель и самая сексуальная женщина по версии журнала Maxim не смогла устоять перед настойчивыми ухаживаниями актера. Они идеально смотрелись вместе, когда появлялись на светских и спортивных мероприятиях. Поклонники ждали с нетерпением, когда же Ди Каприо сделает Бар предложение и отведет эту белокурую красотку под венец.

Голубоглазая блондинка казалась идеальной невестой для актера: тихая, скромная и чрезвычайно красивая. Более того, Рафаэли удалось то, что не удавалось ни одной из прежних девушек актера: она подружилась с его мамой Ирмелин, которая питала надежду на то, что возлюбленная сына подарит ей долгожданных внуков. Только вот сам Лео абсолютно не торопился вести Бар к алтарю. Вольготная холостяцкая жизнь, судя по всему, вполне устраивала нашего героя. Начались те же самые «качели» — Бар и Лео то расходились, то снова сходились. В итоге в 2011 году пара приняла решение расстаться — без скандалов, тихо и мирно.

Эрин Хизертон — (1989 г. р.)

Эрин Хизертон. Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Эрин Хизертон — одна из моделей Victoria’s Secret, с которой встречался Ди Каприо 10 месяцев. Разница в возрасте у них составляла 15 лет, но это никого не смущало. Быстротечный роман начался в 2011 году, а закончился в октябре 2012-го.

Пара проводила много времени вместе, и многим поклонникам думалось, что, наконец-то, вот она та — единственная, которую актер точно не отпустит. У Эрин были серьезные виды на Лео, она даже летала к нему в Австралию, когда тот снимался в «Великом Гэтсби». Но ничего существенного из этих отношений не вышло, поскольку наш герой по-прежнему не собирался бросать якорь у тихой семейной пристани. Вскоре Эрин Хизертон и Ди Каприо расстались, обещая друг другу остаться друзьями. Даже вездесущие папарацци не сразу поняли, что в паре произошел раскол.

Келли Рорбах — (1990 г. р.)

Келли Рорбах. Фото: www.globallookpress.com / Chris Joseph

Американская модель Келли Рорбах и Лео были впервые замечены вместе в июне 2015 года на вечеринке модельного шоу-бизнеса. С тех самых пор парочка была неразлучна. Поговаривают, Лео даже делал Келли предложение, поскольку в какой-то момент был даже готов остепениться.

Но опять что-то пошло не по плану. Спустя год Рорбах и Ди Каприо расстались. Решение было непростым, но взаимным.

Нина Агдал — (1990 г. р.)

Нина Агдал. Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

В июле 2016 года Лео познакомился с датской моделью Ниной Агдал. В течении года влюбленную парочку постоянно выдели вместе и на мероприятиях, и на отдыхе. Но все закончилось ничем, впрочем, как и все предыдущие романы Ди Каприо. Хотя поклонники все же рассчитывали на свадьбу.

Кто же будет следующей пассией обладателя «Оскара»? И какими же качествами должна обладать возлюбленная Леонардо, чтобы умудриться отвести искушенного холостяка под венец.

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