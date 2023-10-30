МИД официально сообщил о прекращении соглашения о «безвизе» между РФ и Украиной

МИД: соглашение о безвизе с Украиной прекратило действие с 1 января 2023 года

Фото: Козлов Сергей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Соглашение просуществовало 26 лет.

МИД РФ опубликовал официальное извещение о том, что между Россией и Украиной прекратило действие соглашения о безвизовых поездках. Сообщение опубликовано на портале pravo.gov.ru.

«1 января 2023 года прекращено действие Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках», — говорится в документе.

Данная договоренность была подписана сторонами в Москве 16 января 1997 года.

Ранее Украина официально ввела визовый режим с Россией в 2022 году. Данное решение вызвало реакцию российской стороны. МИД направил электронные копии украинской ноты с соответствующим уведомлением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заставит Владимира Зеленского отправиться в Россию.