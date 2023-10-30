«Мы задали тренд»: русская порноактриса научила Запад заниматься сексом

Фото: Telegram / Eva Elfie / evaelfie_life

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Звезда фильмов для взрослых рассказала о закулисье порноиндустрии.

Российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) и ее партнер по «съемочной площадке» и по совместительству бойфренд Артем провозгласили себя родоначальниками набирающего популярность «милого порно». В недавнем интервью на одном из YouTube-каналов они рассказали, как пришли к созданию образа «девочки-соседки», которая вытеснила из трендов сайтов для взрослых надоевших «силиконовых» красоток.

«Если посмотреть на стандартных американских порноактрис, то они не выглядят мило. У них силиконовая грудь, сделанное тело. Они не выглядят натурально, а людям не хватает натуральности и милости», — поделилась Эльфи.

Артем уточнил, что они с Евой, конечно, не стали первыми, кто начал эксплуатировать в порноиндустрии образ милой девочки-соседки, но, безусловно, первыми добились успеха в этом направлении.

«Мы задали тренд на натуральное милое порно — без какого-то хардкора и жестокого обращения с женщиной в сексе. Я заметила, что стало появляться много актрис, которые снимают просто домашний контент после того, как мы начали выбираться в топ. Люди стали даже копировать какие-то позы, сцены», — похвасталась Ева.

Также она рассказала о первых тяжких шагах в индустрии фильмов для взрослых. По словам девушки, за свою первую съемку они с Артемом получили всего 200 долларов, тогда как стандартной таксой в таких случаях было 500 долларов. Сама она, когда работала «соло», получала 50 баксов, в то время как минимальной «зарплатой» считалось 150 долларов.

Дело в том, что на новеньких в порноиндустрии пытаются «навариться», и это большой минус, посетовала звезда. По словам Эльфи, столкнувшись с таким обращением, они с Артемом решили сами снимать и публиковать контент, и это оказалось куда интереснее и прибыльнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую порноактрису Еву Эльфи внесли в базу украинского сайта «Миротворец».