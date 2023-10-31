Роковая триада: могла ли любовь к необычному спорту убить Мэттью Перри

Фото, видео: www.globallookpress.com / Offspring Entertainment; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Что известно о популярном в США виде активного досуга, которым увлекался актер?

Актер Мэттью Перри, скончавшийся на днях в возрасте 54 лет в Лос-Анджелесе, вписал свое имя в историю благодаря съемкам в сериале «Друзья». О его смерти немедленно начали циркулировать слухи — звезде припомнили наркотическую и алкогольную зависимости, лишний вес, некоторые СМИ и вовсе заговорили о возможном суициде.

Однако особый интерес представляет собой необычное хобби Перри — пиклбол. Это — модный в США вид спорта, представляющий собой смесь тенниса, пинг-понга и бадминтона.

В последние годы артист весьма много времени уделял этому занятию. Подруга актера рассказала СМИ, что обычно играющий до двух партий в день Перри в роковую дату прервал первую партию на середине и отправился домой из-за плохого самочувствия.

Окончательный вывод о том, как именно умер артист, можно будет сделать только после завершения токсикологической экспертизы, которая займет несколько недель. При этом 5-tv.ru решил выяснить у врача-терапевта Льва Авербаха, могло ли увлечение Перри пиклболом вкупе с зависимостями из прошлого и не лучшей физической формой «убить» звезду.

«Спорт не может стать причиной смерти, это происходит по совокупности факторов — если мы не говорим про травмы, несовместимые с жизнью. Конечно, избыточный вес, прием наркотиков, алкоголя, курение, могут привести со временем к летальному исходу», — отметил специалист.

Дело в том, говорит Авербах, что изменения в организме на химическом уровне могут привести к смерти. Часто бывает так, что, не будучи пожилыми, люди умирают от тромбоэмболии, которой сопутствуют холестерин, избыточный вес, сахарный диабет и высокое артериальное давление.

Такая триада симптомов несет очень большие риски летального исхода, предупредил терапевт. При этом нагрузки могут при «благоприятном» состоянии организма дать толчок и стать своеобразным триггером, подытожил Авербах.

Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Известно, что актер много лет боролся с наркоманией и алкоголизмом — при этом ни наркотиков, ни спиртного возле тела звезды не обнаружили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смерть Перри будут расследовать несколько месяцев.