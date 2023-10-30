Украина теряет танки, а Зеленский — квартиру в Крыму: самые важные события дня Сегодня, 19:00 Светлана Шевченко 19 19

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

Что происходит в зоне СВО и как Молдавия притесняет свободу слова в стране?