Бойцы спецназа «Ахмат» зачищают территорию Кременского леса от ВСУ

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Боевики практически прижаты к болотам.

Прямо сейчас наша армия активно громит ВСУ под Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Бойцы спецназа «Ахмат» зачищают лес от украинских подразделений. Они знают все тропы и лазейки, поэтому врагу просто некуда деться. За боевой работой на краснолиманском направлении следит корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Расположение спецназа «Ахмат» за полчаса до ночного выезда на позиции под Кременной.

«Великая Отечественная война. Боевое прошлое Кременщины». Символично, что бойцы читают именно здесь эти книги, воюя здесь. Ровно 81 год назад бойцы партизанского отряда «Грозный» — пусть не «Ахмат», но тоже что-то созвучное чеченской столице — проводили боевые действия в кременских лесах. В 1942 году они из них вышли и встретились с партизанами в лесах валуйских.

Стартуем в лес, там важнейший плацдарм на краснолиманском направлении. За рулем командир разведроты с позывным Шрам.

«В последнее время участились подрывы ТС дронами-камикадзе. Сама бетонка просматривается, противник работает в этом направлении», — рассказал командир разведроты спецназа «Ахмат» с позывным Шрам.

Пробираемся по лесу в кромешной тьме, пришлось выключить фары. Ребята тут уже второй год воюют, поэтому все тропы и лазейки они буквально наощупь вслепую знают.

Добираемся пешком к блиндажу. Разведчики сообщили о взводе ВСУ, укрывшемся на одной из позиций. Выдвигаемся с минометчиками, пока противник дремлет. Координаты получены, миномет наводят прямо на рассвете.

Работать приходится по той части Кременского леса, где засели ВСУ. Работает 120-й миномет.

Пламенный «привет» достиг цели. Позиции в огне. Эвакуируемся, не дожидаясь ответки.

«Работаем часто, работаем очень быстро. Наводимся, поражаем живую цель и все», — сказал боец спецназа Ахмат с позывным Добрый.

На одном из отбитых опорников «Ахмат» находит и эвакуирует истлевшие тела брошенных бойцов ВСУ. Киев не забирает их, чтобы не платить семьям компенсации. Останки отправят на Украину, а вот добытые разведданные, документы и телефоны изучат спецслужбы.

Добыли разведчики спецназа и трофейные автоматы. Правда, там нет ни намека на западное вооружение. Да, оно и не столь эффективно, говорят ахматовцы.

«Даже автоматы М-16 натовского производства они стараются заменить на наши АК отечественные, так как буквально 15–20 выстрелов в автоматическом режиме и 50% из них клинит», — заметил боец спецназа «Ахмат» с позывным Эшер.

Российские бойцы продолжают вытеснять противника из Кременского леса. ВСУ практически прижаты к болотам.