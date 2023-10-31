Удары по Сирии и Ливану: последние новости с Ближнего Востока
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ЦАХАЛ заявила, что военные продвигаются вперед согласно плану
Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru
Основные военные действия разворачиваются в секторе Газа.
ЦАХАЛ нанесла 31 октября удары по Сирии и Ливану. По словам армии Израиля, это — ответ на ракетные пуски из этих стран по израильской территории. До сих пор большая часть военных действий разворачивается в секторе Газа. Авиация Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в анклаве.
Да и в ответ, из Газы летят ракеты в сторону еврейского государства. С места — репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что похищенную в Газе немку нашли мертвой. Девушку похитили сторонники исламистского движения ХАМАС прямо во время музыкального фестиваля.
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