Удары по Сирии и Ливану: последние новости с Ближнего Востока

Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru

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Основные военные действия разворачиваются в секторе Газа.

ЦАХАЛ нанесла 31 октября удары по Сирии и Ливану. По словам армии Израиля, это — ответ на ракетные пуски из этих стран по израильской территории. До сих пор большая часть военных действий разворачивается в секторе Газа. Авиация Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в анклаве.

Да и в ответ, из Газы летят ракеты в сторону еврейского государства. С места — репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что похищенную в Газе немку нашли мертвой. Девушку похитили сторонники исламистского движения ХАМАС прямо во время музыкального фестиваля.