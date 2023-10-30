Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Под ним, в том числе, будет продаваться вино, ликер и медовуха.

Народный артист РФ Игорь Николаев зарегистрировал свой товарный знак «Выпьем за любовь», пишет «БИЗНЕС Online».

Товарный знак распространяется на продукты питания, полуфабрикаты, сладости, фаст-фуд и напитки, в том числе пиво, вина, ликеры, медовуху.

Исключительное право на товарный знак «Выпьем за любовь» будет действовать десять лет — до 2033 года.

Композиция и одноименный альбом «Выпьем за любовь» вышли в 1995 году. Песня моментально стала культовой, полюбилась людям и спустя годы разошлась на мемы.

Ранее нынешняя супруга Николаева Юлия Проскурякова рассказала, как относится к старшей дочери Николаева, писал 5-tv.ru.