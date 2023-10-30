«Простейший способ»: ВСУ пытаются найти замену танкам Leopard

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Западные союзники ломают голову — чем обеспечить киевский режим, который несет огромные потери на поле боя.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются найти замену немецким танкам Leopard из-за почти полной их утраты. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

Киевский режим практически лишился танков, поставленных Германией. Теперь же союзники думают, чем их можно заменить. Один из вариантов — советские Т-72ЕА, которые якобы уже готовы к отправке на Украину.

«Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту», — уточнил Экс.

По его словам, только в прошлом месяце Дания пообещала Украине 15 танков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении.