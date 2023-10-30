Зеленский лишился своей квартиры в Ялте

Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 млн рублей

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Недвижимость площадью 119,5 квадратных метров ушла из-под молотка за миллионы рублей.

Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продана на аукционе. Об этом свидетельствуют данные на портале ГИС Торги.

Аукцион по продаже недвижимости лидера Незалежной состоялся в понедельник, 30 октября. На квартиру претендовали двое. В итоге она ушла из-под молотка за 44 миллиона 356 тысяч рублей.

При этом минимальная стоимость квартиры площадью 119,5 «квадратов» составляла порядка 24,6 миллиона рублей. Известно, что недвижимость была записана не жену Зеленского Елену.

В сентябре в Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов. Несколько проведенных торгов принесли в бюджет 815 миллионов рублей.

О национализации квартиры Зеленских в Крыму стало известно еще в конце мая. Тогда глава республики Сергей Аксенов заявил, что с молотка уйдет «имущество всех способствующих террористическому режиму на Украине».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей.