Юлия Барановская: «Не от многих родных буду что-то есть с рук»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Телеведущая убеждена, что еда заряжена энергией.

Юлия Барановская не пробует еду, подаренную поклонниками. Об этом телеведущая эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии Fashion People Awards 2023.

Почитатели творчества часто любят баловать своих кумиров разными презентами: начиная цветами и мягкими игрушками и заканчивая свежеиспеченными пирогами и тортами. Однако далеко не все звезды готовы пробовать съедобные подарки, как минимум, из-за соображений безопасности. А другие, наоборот, легко относятся к еде от обожателей.

«Это в принципе особенность моего характера. Я не от многих родных, близких или еще кого-то буду что-то есть с рук. Это честно. И все знают мою такую особенность. Я всегда говорю, что для меня в принципе прием пищи с кем-то — это достаточно интимная история, я уж молчу приготовить кому-то еду. Это для меня вообще целый процесс достаточно серьезный», — рассказывает Барановская.

По словам телеведущей, она не попробует угощения не потому, что боится, что ее отравят почитатели творчества. Барановская убеждена, что еда заряжена энергией, которой она не готова обмениваться с человеком, которого не знает.

«Для меня важно знать, кто меня кормит», — объяснила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барановская думает об отношениях с альфонсом.