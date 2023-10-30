Копают под Зеленского? ГБР Украины озвучило объемы краж оружия в стране

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Stephani Barge

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Кураторов киевского режима всерьез обеспокоила утечка поставляемых Киеву вооружений в третьи страны.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обнародовало данные по кражам оружия в стране. Не исключено, что подчиняющееся напрямую американцам ведомство сделало это нарочно — для дестабилизации обстановки и падения рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет EADaily.

Согласно данным ГБР, по состоянию на октябрь 2023 года на Украине числятся в розыске более 570 тысяч единиц оружия, в том числе 20 тысяч пистолетов, 42 тысячи автоматов, около 6,5 тысячи пулеметов, свыше шести тысяч гранатометов, 15 артиллерийских орудий, более 150 ПЗРК и 250 ПТРК.

Многое из принадлежавшего ВСУ оружия, как неоднократно сообщали СМИ, было замечено на европейских черных рынках, в Африке, Сирии, а теперь и в зоне конфликта Палестины и Израиля.

В опубликованном ранее телеканалом CNN отчете Пентагона отмечалось, что западное оружие, отправленное украинской армии, массово крадут служащие-добровольцы, легальные торговцы и преступные организации. И это не может не беспокоить кураторов киевского режима.

По всей видимости, «беспокойство» западных покровителей Зеленского и стало причиной сенсационного заявления ГБР по поводу разбазаривания вооружений, полагает издание.

Отмечается, что организация подконтрольна США и была создана под патронажем Белого Дома в 2018 году. В задачи ГБР входит расследование уголовных дел, в которых фигурируют правоохранители, высшие чиновники и судьи.

В связи с этим очевидно, что информация ГБР о краденом оружии вряд ли могла быть опубликована без отмашки заокеанского руководства и может стать серьезным фактором для дестабилизации обстановки и падения рейтинга Зеленского, заключает автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин допустил утечку оружия с Украины из-за разгула коррупции в стране.