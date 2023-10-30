ВСУ потеряли два танка Leopard за сутки на запорожском направлении

Фото: РИА Новости / Виктор Антонюк

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На данном направлении противник понес существенные потери, как в живой силе, так и технике.

Боевики киевского режима лишились двух танков Leopard немецкого производства за сутки на запорожском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что всего на данном направлении потери противника составили до 220 боевиков убитыми и ранеными.

« … две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица «Мста-Б», — говорится в сводке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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