«А там реально ОМОН»: неудачный пранк в Петербурге обернулся уголовным делом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

Почему смешно было только организаторам розыгрыша, да и то недолго?

Уголовным делом обернулся для всех участников розыгрыш в центре Петербурга. Там решили встряхнуть гостей бизнес-семинара и вызвали для них ОМОН.

Вооруженные люди в черном уложили всех на землю, кого-то даже били ногами — перепуганы прохожие, которые наблюдали за всем со стороны. Почему смешно было только организаторам розыгрыша, да и то недолго, расскажет корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Молодые люди собрались в самом центре Петербурга на Невском проспекте. О том, что произойдет в следующее мгновение, никто из них, естественно, не знал: встречу молодых предпринимателей прерывает якобы полицейская операция.

«Ребята музыку слушали, это я точно помню. Они что-то выкрикивали и брызгались краской на мольберт. А потом кто-то из девочек говорит: там ОМОН. Выглянули в окошко, а там реально ОМОН», — говорит очевидец.

«Я просто крик услышала, смотрю: омоновцы и все», — говорит другая участница семинара.

Оказалось, что организаторы семинара заказали розыгрыш для его участников. По сценарию, группа людей, переодетых в форму ОМОН, должна провести силовое задержание.

На этих кадрах хорошо видно, что некоторые участники этой любительской постановки настолько вжились в свою роль, что стали бить ногами уже лежащих на земле участников семинара. Не ожидали такого развития событий и прохожие, невольно ставшие очевидцами этой сцены. Именно они и вызвали уже настоящих полицейских.

«Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что двое жителей Москвы, 34 и 37 лет, организовали проведение коуч-встречи. Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали „маски-шоу“. Ряженые в форме „силовиков“, вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Всего пранкеров было 17 человек, среди них — блогеры и начинающие актеры. Группировка в городе достаточно известная, свою популярность они получили именно за счет организации скандальных розыгрышей и пранков на грани нарушения закона.

«У них весь контент такой очень <…> мат-перемат. Сотрудников выставляют в таком виде, очень неприглядном», — говорит организатор праздников Сергей Родкин.

Подобные шоу-программы проводятся по всей стране, но чаще всего это лишь эпизоды на закрытых мероприятиях: на днях рождениях, корпоративах и свадьбах. Что же касается публичных выступлений, организованных в центре большого города, тем более с оружием в руках, то это уже как минимум административное наказание.

«Даже в кино это очень сложно. Согласовать стрельбу в городе для съемок в наше время практически невозможно. А если что-то такое и проводится, то оно должно быть обязательно согласовано с местными органами. То же, что в данном случае сделали, — это просто хулиганство в чистом виде», — сказал Родкин.

Также нельзя носить и эмблемы силовых структур. Это правило, которое нарушили участники розыгрыша на Невском проспекте.

За ношение формы сотрудников полиции, если гражданин таковым не является, положен штраф до 2,5 тысячи рублей. Но в случае с этими пранкерами наказание может быть куда серьезнее.

«Если в действиях нарушителя также будут усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, а именно мелкого хулиганства, то правонарушителю грозит административный арест до 15 суток», — напомнила юрист Виктория Соколова.

В отношении пранкеров полицейские составили административные протоколы. Бутафорскую униформу и снаряжение, которое использовалось во время инсценировки, изъяли.

Позже стало известно, что в отношении организаторов пранка возбудили и уголовное дело по статье хулиганство. В итоге им может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пранкер сорвал показ мод в Нью-Йорке.