В две руки: россиянам предлагают новый способ защиты от телефонных мошенников

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Как это позволит людям сохранить честно заработанные средства?

У россиян появится новый способ защиты от телефонных мошенников. Они смогут согласовывать банковские операции со своими доверенными лицами — родственниками или опекунами.

Если инициативу примут в Госдуме, то можно будет пойти в банк и написать заявление о блокировке переводов без подтверждения. То же самое касается снятия денег и займов.

Ранее так называемый принцип «второй руки» носил лишь рекомендательный характер. Теперь же его предлагают сделать обязательным для 13 значимых кредитных операций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки в рекламе своих кредитов теперь должны указывать их полную стоимость. Закон об этом вступил в силу 23 октября. Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика. Все это, как поясняли в ФАС, поможет потребителю сразу оценить свои финансовые возможности.