Военное преступление? Израиль обвинили в использовании токсичного газа в секторе Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / H.-D. Falkenstein; 5-tv.ru

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Отравляющее вещество, как утверждается, ЦАХАЛ использовал в основных районах наземной операции.

Армия Израиля применила токсичный газ перед попыткой проникнуть в сектор Газа. Об этом сообщает арабское издание Al Mayadeen.

Его источники утверждают, что отравляющее вещество использовали «в основных районах наземной операции, в частности, в Бейт-Лахии и Бейт-Хануне». Однако что именно за вещество было применено силами ЦАХАЛ, не уточняется.

О возможности такого сценария предупреждали многие военные эксперты. Британское издание Middle East Eye, в частности, писало, что Израиль и США намерены заполнить подземные тоннели ХАМАС нервно-паралитическим газом в рамках внезапного нападения на сектор Газа.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Бойцы палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ открыл ответный огонь против военной инфраструктуры на территории Сирии после того, как арабская республика обстреляла Израиль.