«Лечения не существует»: почему МакSим внезапно облысела после коронавируса

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Звезда все еще борется с последствиями перенесенной болезни — с чем ей пришлось столкнуться?

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» певица МакSим (Марина Абросимова) перенесла тяжелую форму пневмонии два года назад. Болезнь начиналась как обычная простуда, но в результате звезда была госпитализирована и затем введена в медикаментозный сон.

Врачам удалось вернуть артистку к жизни после сложного двухмесячного лечения. Однако с последствиями недуга исполнительница борется и по сей день.

На днях Абросимова, воспитывающая двух дочерей, призналась, что все еще не поборола выпадение волос. Сразу после выписки МакSим лишилась густой шевелюры и долго не могла смотреться в зеркало.

Эпидемиолог Николай Крючков объяснил 5-tv.ru, с чем связано такое явление и почему оно может проявляться. Так, с частичной и временной алопецией по меньшей мере сталкивается 10-15% перенесших коронавирус пациентов.

С течением времени ситуация возвращается под контроль, а густота волос восстанавливается. Правда, везет так далеко не всем.

«Может это не самое частое, но и не самое редкое последствие COVID. По разным данным, примерно у 10% (может быть, даже и у 15%) людей, которые в принципе переболели коронавирусом, притом любой степени тяжести, проявляется этот симптом. Как правило, речь идет о частичном выпадении волос, то есть об образовании локальной алопеции, либо снижении густоты волос. Видимо, у тех, кто перенес COVID, в тяжелой форме, могут наблюдать это чаще», — объяснил он.

По словам Крючкова, современная медицина не располагает средствами для лечения такого вида облысения. Рассчитывать пациентам с такой «побочкой» остается только на ресурсы собственного организма.

«Как правило, во многих случаях со временем идет восстановление. Это значит, что алопеция потихоньку уходит, но не всегда. Бывают очень стойкие случаи алопеции, и фактически никаких сколько-нибудь более-менее доказанных методов борьбы с ней нет. Лечения не существует, к сожалению, на сегодняшний день», — подчеркнул специалист.

Что касается самого механизма воздействия коронавируса на шевелюру, то Крючков подметил: во многих случаях такие отклонения связаны с давно сформировавшейся работой иммунной системы. В случае с МакSим ситуацию могло осложнить двухмесячное пребывание в реанимации на ИВЛ.

«Мы здесь говорим об особенностях работы так называемого неадаптивного иммунитета врожденного. Есть такие особенности, которые приводят к тому, что инфекция успевает нанести очень серьезный удар по организму, а когда организм подключается, он уже „бьет пушками“ фактически. Чаще всего это связано с нарушениями питания волосяного фолликула», — добавил эксперт.

Волос теряет способность для роста и сохранения питания у корней, соответственно, тогда они выпадают. Возможно, в основе этого лежат системные номенклатурные нарушения, но важно понимать, что есть случаи алопеции, когда никаких явных тяжелых проявлений нет. Сама по себе алопеция, подчеркивает эпидемиолог, не должна стать причиной для паники без сопутствующих тревожных сигналов.

Ранее 5-tv.ru писал, что именно МакSим рассказала о последствиях коронавируса.