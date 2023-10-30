Фото, видео: Telegram / Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА» / mediamvd; 5-tv.ru

Работы оценивались в различных номинациях, посвященных деятельности полиции.

Завершился юбилейный, двадцатый международный конкурс «Щит и перо», организованный Министерством внутренних дел России. По традиции участие в этом престижном творческом состязании приняли сотни представителей СМИ, общественных объединений, PR-специалистов, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации, а также государств — участников СНГ, сообщает пресс-служба МВД.

Авторитетное жюри, в состав которого вошли руководители ведущих средств массовой информации и представители общественности, оценивало работы в различных номинациях, посвященных деятельности полиции. Основными критериями стали полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания, а также литературный стиль.

«От лица МВД России хочу выразить благодарность всем нашим конкурсантам — тем, кто интересно и беспристрастно рассказывает о подвигах и буднях сотрудников полиции, об их честной, самоотверженной, порой сопряженной с риском для жизни службе. Мы поздравляем победителей и лауреатов конкурса „Щит и перо“, желаем дальнейших профессиональных достижений, ярких и талантливых материалов, креативных проектов, успехов во всех начинаниях», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Победителей и лауреатов творческого конкурса «Щит и перо» в 2023 году также перечислили в МВД.

В номинации «Полиция доверия» награждены заместитель директора-начальник службы выпуска правовых программ Дирекции информационных программ «Вести» телеканала «Россия» Эдуард Петров, специальный корреспондент Мультимедийного информационного центра «Известия» Алексей Полторанин, корреспондент программы «Чрезвычайное происшествие» Телекомпании «НТВ» Павел Кузнецов.

В номинации «Честь. Долг. Мужество» — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ телеканала «Первый канал» Кирилл Клейменов, корреспондент программы «Экстренный вызов 112» телеканала «РЕН ТВ» Багаудин Багаудинов, корреспондент отдела «Общество и силовые структуры» редакции сайта Информационного агентства «РИА Новости» Виктор Званцев.

В номинации «Гражданская позиция» — заместитель редактора отдела общественной безопасности и права общественно-политического издания «Российская газета» Иван Петров, специальный корреспондент общественно-политической газеты «Республика Башкортостан» Нэдда Пухарева, заместитель директора по СМИ МУП «РКЦ» (руководитель газеты «Владивосток») Полина Степаненко.

В номинации «Меняемся вместе» победителями стали главный редактор газеты «Петровка, 38» Главного управления МВД России по городу Москве Александр Обойдихин, генеральный директор Фонда содействия изучения общественного мнения «ВЦИОМ» Константин Абрамов, старший инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Ульяновской области Виктория Бережкова.

В номинации «Лучший интернет-проект о полиции» — художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова, начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Саратовской области Анастасия Захарова.

В номинации «PR-проект года» — начальник отдела информации и общественных связей МВД по Луганской Народной Республике Алена Гизай, заместитель начальника отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Иркутской области Александр Сверлов, ведущая программ телерадиокомпании «Липецкое время» Анна Гаврилова-Голембовская.

В номинации «Содружество» — начальник Управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Республики Беларусь Наталья Сахарчук, главный специалист отдела внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции Павлодарской области МВД Республики Казахстан Алма Мусабекова, ведущий группы выпуска программы «Вести — Дежурная часть» Дирекции информационных программ «Вести» телеканала «Россия» Андрей Ивлев.

В номинации «Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России» — отдел информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Начальник — полковник внутренней службы Елена Бабанова.

Приз МВД России вручен начальнику отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Запорожской области Константину Розину.