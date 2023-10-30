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Почему лидер киевского режима не слышит требований своих же солдат?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ненавидят своего лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

Рассуждая об остановке в рядах армии Незалежной, он отметил, что «единственной фигурой в украинской политике», пользующейся популярностью, является генерал Валерий Залужный. Однако такого отношения к Зеленскому не наблюдается. И этому, по словам Твардоха, есть объяснение.

«Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде», — заявил он, отметив, что Украина не представляет, как можно восстановить границы 2014 года на фоне такого положения дел.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отправится на переговоры в Россию, только если США дадут ему такое указание.