«Хочу жить, чтобы увидеть правнуков»: Бедрос Киркоров опять срочно госпитализирован в Москве

Бедрос Киркоров несколько раз попадал в реанимацию с жалобами на здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще в феврале отец поп-короля жаловался на чувствительность в ногах и сердечные боли, а уже сегодня Бедрос Киркоров вновь оказался в больнице. Что известно о его проблемах со здоровьем?

В предпоследний день октября источник 5-tv.ru сообщил, что отец Филиппа Киркорова, 91-летний народный артист Бедрос Киркоров угодил в больницу. Госпитализация стала для певца и главы звездного семейства четвертой только за последний год. Что известно о состоянии артиста сегодня?

По предварительной информации от источника, в столичную клинику Бедрос Киркоров угодил с жалобами на недостаток воздуха из-за приступа астмы. Известно, что отец поп-короля давно жалуется на проблемы со здоровьем. Журналистам Филипп Киркоров рассказывал, что врачи диагностировали его папе острую сердечную недостаточность. В свое время Бедрос пережил и вмешательство на сердце, призванное продлить его жизнь: уже тогда медики связывали резкое ухудшение в самочувствии с перенесенным коронавирусом.

Первый тревожный звоночек прозвучал 31 января. Тогда медики оценили состояние Киркорова-старшего как среднетяжелое. Уже тогда врачи определили у певца нарушения работы сердца, одышка и отеки. Сообщалось, что врачи диагностировали Киркорову-старшему ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения. Чтобы отслеживать состояние пациента, медики установили ему кардиостимулятор.

Ситуация повторилась уже в десятых числах февраля. В «скорую» помощь отец Киркорова уехал после звонка сиделки: обеспокоенная женщина сообщила врачам о жалобах на одышку у начальника. Народному артисту диагностировали левостороннюю пневмонию на фоне ишемической болезни. Последнее обследование показало, «что в правом легком Киркорова-старшего скопилось до литра жидкости», что указывало на бронхит.

Друг Филиппа Киркорова после того случая рассказывал журналистам, что помимо уже имеющихся проблем с сердцем в тот раз в списке жалоб прибавились боли в ногах. Конечности Киркорова-старшего начали отниматься, вынудив врачей пойти на крайние меры.

«Позвонили за консультацией Елене Малышевой (врач, телеведущая, доктор медицинских наук, профессор. — Прим. ред.), другим врачам тоже набрали. В итоге приехал какой-то лекарь, осмотрел ноги Бедроса, сделал уколы. Но легче ему, увы, не стало, одна нога совсем отнялась. Положили его в больницу в Адлере, там он пролежал около месяца. Но возникла новая проблема — стало тяжело дышать», — поделился источник.

Третий раз Бедрос Киркоров угодил в больницу уже в июле. По данным издания, Киркоров-старший был доставлен в военный госпиталь: тогда рядом с ним находилась молодая помощница. Сын Филипп находился на гастролях и вернуться к отцу не успевал. Сиделка сопровождает Киркорова-старшего регулярно, следит, чтобы тот пил лекарства, измеряет его сатурацию и давление, готовит ему еду и дает советы, что надеть. Артист неоднократно уточнял, что работает с помощницей «на доверии» — без контракта.

Сам Бедрос на новости о своем здоровье привык лишь отшучиваться. Так, после очередной госпитализации артист вышел с откровенным признанием, в котором заявил: болезни порядком измотали его, но он все еще верит, что поправится — ради счастья внуков и сына.

«Мне сейчас главное быть здоровым. Я очень устаю, но хочу жить, чтобы увидеть правнуков», — приводила его слова KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно про госпитализацию Бедроса Киркорова.