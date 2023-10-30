Боится и скрывает: Елена Захарова впервые вышла в свет с маленькой дочкой

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Наследница звезды даже не ходит в детский сад.

Актриса Елена Захарова впервые вышла в свет с дочкой, которую шесть лет скрывала от публики. Они посетили юбилейную телевизионную премию ТЭФИ-KIDS.

«Я первый раз на этой премии. У меня дочка маленькая, и мы вместе смотрим много детских передач, мультфильмов, фильмов», — поделилась звезда в эфире одного из федеральных телеканалов.

Многие отметили, что дочка очень похожа на нее: такие же овал лица, разрез глаз, нос и губы. Девочка тянула маму на красную дорожку — было видно, что ей очень нравится внимание фотографов и прессы.

Звезда сериалов скрывает имя ребенка, а также не публикует ее фотографий. Известно, что девочка даже не ходит в детский сад.

«У нас нет няни. Мне пока мама помогает. Но мама уже просит, чтобы была няня. Для меня это очень тяжело подобрать няню. Сложно доверить кому-то самое дорогое. Она очень хочет. Я побаиваюсь. Много вирусов всяких, инфекций», — рассказала артистка журналистам.

Детских болезней Захарова боится как огня. Так, 12 лет назад от острой вирусной инфекции умерла ее первая дочка Анна-Мария — ей было всего восемь месяцев.

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