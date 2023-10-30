Бедросу Киркорову вызвали скорую: что с отцом короля поп-музыки?

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отцу знаменитости ранее советовали отказаться от посещения публичных мероприятий.

Отцу Филиппа Киркорова — Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь, сообщил источник 5-tv.ru. По предварительной информации, отцу знаменитости стало плохо, он испытывает проблемы с дыханием и начал задыхаться.

Ранее слухи о проблемах со здоровьем у 92-летнего Бедроса Киркорова нашли подтверждение. У отца Филиппа Киркорова, вероятно, проблемы с сердцем, поскольку он был замечен в отделении кардиологии.