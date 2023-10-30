«Дроны, как пчелы»: экс-депутат Рады заявил о последствиях наркотиков в ВСУ

В Раде заявили об опасности наркотиков в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Читайте нас в: Дзен Новости

Употребление запрещенных веществ явно не приводит к улучшению позиций боевиков.

Среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается большое количество тех, кто употребляет наркотические средства. Такая ситуация только усугубляет положение на поле боя, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в интервью Youtube-каналу «Дикий live».

«Такое количество людей, у которых сносит крышу и которые начинают употреблять наркотические средства и алкоголь. <…> Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что», — сказал он.

Мосийчук указал на прямую опасность от таких боевиков. Улучшить ситуацию на поле боя они явно не смогут.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 4 июня 2023 года — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков ранеными и убитыми.