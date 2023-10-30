«Надеюсь, в сеть не уйдут»: 54-летняя Эвелина Бледанс раскрыла интимный секрет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса нашла практически беспроигрышный способ привлекать внимание противоположного пола.

После развода с отцом своего особенного сына актриса Эвелина Бледанс так и не вышла замуж во второй раз. Все свободное время вне съемок актриса предпочитает уделять общению с отпрыском. Однако, наличие ребенка и высокая занятость не мешает актрисе поддерживать общение с противоположным полом.

В недавнем интервью Бледанс созналась: у нее есть лайфхак, который она использует, чтобы привлечь к себе внимание понравившегося мужчины. Оказалось, что 54-летняя актриса регулярно балует собеседников откровенными фото, считая, что секс и прелюдии — основа полноценных отношений.

«Не надо себя ограничивать: человек сформировавшийся, имеющий трезвую голову, никогда не должен следовать меркам приличия. Нужно жить очень ярко, не откладывать на потом», — заявила 54-летняя артистка на подкасте «Ниче святого».

Бледанс созналась — не так давно в ее жизни появился человек, претендующий на руку и сердце знаменитости. Теперь у актрисы появился еще один повод, чтобы спешить домой после тяжелого рабочего дня. Имя своего фаворита Бледанс так и не раскрыла, но известно, что внимание звезды привлек некий влиятельный мужчина с эффектной внешностью.

«Посылаю эротические фотографии постоянно. Я только два дня назад из Благовещенска, я была там со спектаклем и посылала фотографии. И мне мой говорит, что нельзя посылать в мессенджерах. Я же не показываю какие-то страшные фото, надеюсь, в сеть фотографии не уйдут», — призналась Эвелина.

Ранее 5-tv.ru писал, как Эвелина Бледанс поддерживает свое здоровье в период осени.