Не убедил: в США не согласны с утверждением Джо Байдена о помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

От действующего президента Штатов вот-вот отвернется даже «родная» Демократическая партия.

Американскому президенту Джо Байдену не удалось убедить народ в необходимости поддерживать киевский режим дальше. Об этом сообщают журналисты издания Foreign Policy.

«Он сказал, что если не остановить Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?», — написали колумнисты газеты.

Кроме того, аналитики заметили, что от действующего президента Штатов вот-вот отвернется даже «родная» Демократическая партия. Дело в том, что намерение пропихнуть вместе с Украиной еще и меры поддержки Израиля в обострении палестино-израильского конфликта, вряд ли понравится электорату.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем Джо Байден снова провинился перед американцами.