Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

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Неужели президент Украины близок к мирному урегулированию?

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на переговоры в Россию, только если США дадут ему такое указание. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Ему (Зеленскому — Прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», — отметил он.

По словам Азарова, бессмысленно думать, что киевский режим самостоятельно принимает решения. В этом может быть убежден только человек, далекий от системы.

Зеленский может определять определенные действия на тех или иных уровнях, однако все крупные и серьезные решения не принимаются без согласования с американцами.

«Мне рассказывал один человек, достаточно близкий к режиму, что они не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами», — поделился Азаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленскому указали на крах отношений с США.