Шойгу: с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тыс. человек и почти 600 танков

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Министр обороны России прилетел в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме.

С 4 июня 2023 — начала расхваленного украинского контрнаступления — ВСУ потеряли более 90 тысяч человек раненными и убитыми. Такими цифрами поделился министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления на десятом Пекинском Сяншаньском форуме.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил глава Минобороны.

Шойгу также подчеркнул, что техника Киева также прилично пострадала — армии России удалось уничтожить 1900 бронемашин и примерно 600 танков. Никаких успехов украинской стороне на фронте добиться не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. У министра обороны России серьезная задача в столице КНР.