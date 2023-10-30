Мечты о большой карьере и тяжелая болезнь: как сложилась жизнь «Мальвины»

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.

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Личная жизнь самой милой девочки советского кинематографа была полна несчастий.

1 января 1976 года на экраны вышел детский фильм «Приключения Буратино». Среди его героев была прекрасная Мальвина, которую сыграла 7-летняя Татьяна Проценко. С самого раннего возраста она обладала артистизмом и любила показывать свои таланты родным и знакомым.

Но судьба не дала ей развить свой потенциал: из-за травмы в детстве она не смогла сниматься в кино, хотя мечтала о большой карьере. Ее личная жизнь тоже была полна несчастий, и когда она наконец нашла свое семейное благополучие, ее настигла тяжелая болезнь. 8 апреля 2023 года ей должно было исполниться 55 лет.

Кинодебют и потерянные роли

Все началось с удачного стечения обстоятельств: Таня с мамой путешествовали на поезде и оказались в одном купе с помощницей режиссера, которую очаровала красота и выразительность девочки с глубокими синими глазами. Она тут же предложила ей роль в фильме.

Таня не скрывала своего восторга, а мать поддержала ее желание. Отец девочки имел высокую должность в Госкино, и поначалу был против ее участия в съемках. Потом многие думали, что это благодаря ему Таня получила эту роль, и она, слыша такие обвинения отвечала, что все это неправда.

Снимался фильм в Крыму, где стояла невыносимая жара, и ее лицо было постоянно в поту, отчего регулярно нужно было поправлять грим. А однажды у девочки вывалился молочный зуб, и в срочном порядке пришлось искать зубного врача, чтобы замаскировать недостаток. Но самым трудным для маленькой артистки оказалось заплакать в кадре для одного из эпизодов. Ей подсовывали лук, капали капли, но слезы не шли. Это затягивало время, режиссер сердился и в один момент не смог сдержаться и заорал на нее. Девочка была шокирована и обижена, она сильно заплакала. Это и запечатлели на пленке, а Татьяну потом долго успокаивали и задаривали конфетами.

После того как вышел фильм, Татьяну стали узнавать прохожие и ей приходили письма от поклонников, но не все любили ее образ Мальвины — строгой и привередливой девочки. От нее отказались некоторые друзья, а другие дети дразнили и насмехались над ней.

Следующий фильм, где она могла исполнить главную роль — «Про Красную Шапочку», сценарий писался специально для нее. Но еще до начала съемок Татьяна неудачно свалилась с велосипеда, травмировав голову, и не успела поправиться.

Потом ей предлагали другие роли, однако она не проходила кастинги, из-за чего теряла в себе уверенность. Когда режиссер фильма «Чучело» предложил ей сыграть злую красотку Шмакову, она заплакала и отказалась, потому что боялась реакции своих одноклассников. Она с большим трудом переносила критику и уверилась в том, что актерская карьера это не для нее.

Окончив школу, Татьяна сдала экзамены во ВГИК на факультет киноведения. Но и там ей пришлось столкнуться с насмешками студентов, осуждавших ее игру в детском фильме. Все свои переживания она выплескивала на бумаге, сочиняя стихи.

После института она стала работать редактором на телестудии, куда ее пригласил режиссер Ролан Быков.

Личная жизнь

Татьяна Проценко часто испытывала неудачи в любви, выбирая неподходящих мужчин. Она страдала от их равнодушия и не могла понять, в чем ее вина. По ночам она проливала слезы и боялась остаться в одиночестве.

Первый брак Татьяны был неудачным. В 28 лет она вышла замуж за своего коллегу по работе дизайнера-графика Аркадия Дубинина, а спустя два года в семье появилась дочь Анна. Но муж не изменил своих холостяцких привычек и продолжал гулять и веселиться. Татьяна не выдержала его измен и ушла от него. У нее на руках осталась маленькая дочка, заботиться о которой помогала мама. Татьяне казалось, что все рухнуло, но она смогла взять себя в руки, надеясь, что скоро все наладится.

Работая в издательстве одного из журналов, Татьяна познакомилась с журналистом и актером Алексеем Войтюком. Зрители могут помнить его по роли Иванушки в фильме «После дождичка в четверг», а сейчас он снимается в сериалах. Тогда он только развелся со своей женой, которая уехала во Францию с его любимой дочерью.

Их роман развивался естественно и непринужденно, а потом они решили пожениться и обвенчаться. Мужчина принял ее дочку Анну как свою, а в 2004 году у супругов появился сын, которого назвали Владимиром. С тех пор Татьяна ушла с работы и посвятила себя семье.

Сын с восьми лет зарабатывал, дублируя фильмы, и мечтал о карьере актера. А дочь участвовала в олимпиадах по русскому языку и поступила на филологический факультет. Оба ее ребенка похожи на своих отцов.

Татьяна Проценко всю жизнь сочиняла стихи и даже издала свой поэтический сборник. Также она делилась своим творчеством с детьми, участвовала в разных творческих проектах, занимала судейские кресла на конкурсах.

В 50 лет Татьяна узнала страшную новость: у нее обнаружили онкологию. Но она не сломалась и решила бороться за жизнь ради своей семьи. Ей помогала вера в Бога, которая придавала ей сил и оптимизма. Она не унывала, а старалась больше общаться с близкими и друзьями, находить поводы для улыбки и подбадривать всех знакомых. Татьяна считала, что ей досталось в жизни счастья гораздо больше, чем горя. Может быть, поэтому она не теряла стойкости перед трудностями.

Но болезнь оказалась сильнее, а усугубили ситуацию нарушенный график химиотерапии и новая схема лечения из-за перепрофилирования больницы под госпиталь. В мае 2021 года Татьяна покинула этот мир, ей было всего 53 года.

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