«Тяжело говорить»: дочь Пригожина заявила о проблемах со здоровьем

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

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В прошлом году наследница подарила продюсеру внука, а в этом столкнулась с недугами. Что с ней произошло?

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная пережила микроинсульт. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Состоянием своего здоровья 26-летняя звездная наследница поделиться захотела не сразу. Она призналась, что говорить об этом на всю аудиторию оказалось слишком тяжело.

«Об этом тяжело говорить, да и не хочется. Но я понимаю, что скрыть это не получится. Я перенесла микроинсульт», — написала Даная.

По ее мнению, причина кроется в стрессе и аварии, произошедшей с ней шесть лет назад.

Сейчас Пригожина проходит интенсивное лечение и обследования. Также дома ей приходится делать уколы, в этом девушке помогает мама и супруг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у дочери Иосифа Пригожина нет своего жилья.

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