В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов

Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев

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В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

На внешнем рейде Севастополя силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота успешно отразили атаку украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — опубликован он сообщением.