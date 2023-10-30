Никто не забыт, ничто не забыто: останки четырех героев времен ВОВ захоронили в Ленобласти

Фото, видео: 5-tv.ru

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На торжественную церемонию приехали родственники погибших солдат.

В Ленинградской области захоронили останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны. На торжественную церемонию и открытие новых мемориальных досок приехали родственники погибших солдат, в том числе из других регионов.

Имена преданных земле пополнили список из полутора тысяч, выбитых на мемориальной плите у железнодорожной станции «Теплобетонная». Подробности — у корреспондента «Известий» Василия Михеева.

Залп из автоматов — в память о четверых красноармейцах, павших здесь в самом начале Великой Отечественной войны. К сожалению, поисковикам не удалось установить даже звания бойцов.

Их захоронили в братской могиле недалеко от платформы «Теплобетонная» Ленинградской области — у обновленного мемориала. На торжественную церемонию из Москвы приехали супруги Фатовы, с собой привезли портрет дедушки — Ивана Виноградова.

Место, где он погиб, нашли по архивным документам, но ориентиры до этого дня были только приблизительные. Теперь есть, куда возложить цветы.

«Десять лет мы ездили вот тут вокруг, искали фамилию», — говорит внучка красноармейца Елена Фатова.

«Мы, таким образом, нашли еще и других родственников, которые погибли у нас», — добавил муж Елены Александр.

Платформа «Теплобетонная» в военной летописи той войны — не самая известная. Погибшие здесь тысячи бойцов и командиров Красной армии, — это те, кто атаковал немецкие позиции возле Невского пятачка во время операций по прорыву блокады Ленинграда.

Многие были убиты при попытках взять восьмую ГЭС, откуда немцы вели огонь по красноармейцам, переправляющимся через Неву. Это железобетонное здание ГЭС так настойчиво, но безуспешно в течение двух лет пытались взять бойцы 1-й дивизии НКВД.

Вся операция была отвлекающим маневром, чтобы оттянуть на себя силы противника и создать здесь ощущение серьезного военного перемещения. Шансов почти не было — из десятков лодок на тот берег причаливали единицы, обратно же не возвращался практически никто.

Взять эту немецкую цитадель до снятия блокады так и не удалось. Штурмы продолжались на протяжении 1941 и 1942 годов — всего за время операции погибли более десяти тысяч советских воинов, значительные потери нес и противник.

«Дивизия славилась своими снайперами. На начало 1942 года снайперами дивизии было уничтожено 1880 человек. В дивизии было два героя Советского Союза. <…> Одним из них было уничтожено 134 солдата противника», — рассказал член ассоциации историков союзного государства Михаил Кузовкин.

На этих гранитных плитах — 2369 фамилий. Есть место и для новых имен, поисковые работы продолжаются.

«Огромное количество лежат в Неве. Наши ребята погружаются туда и они говорят, что костей в Неве очень много. Единственное, что мы можем сделать — это, изучая обстоятельства гибели, вносить их имена на мемориал», — добавила руководитель экспедиции «Теплобетонная» Валентина Боброва.

Первая стрелковая дивизия НКВД в 1942-м стала частью 46-й дивизии. Она участвовала не только в боях за Ленинград и освобождала Польшу, но и в январе 1945-го вошла в Германию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье прошла церемония перезахоронения останков погибших в ВОВ солдат.