В крайне тяжелом состоянии: главное о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы

Более 20 человек пострадали при беспорядках в аэропорту Махачкалы

Фото, видео: Рамазан Рашидов / ТАСС; 5-tv.ru

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По информации медиков, среди раненых есть и сотрудники полиции, и гражданские.

В результате инцидента в аэропорту Махачкалы пострадали более 20 человек. Половине из них оказывают помощь в местных больницах.

Толпа людей ворвалась на территорию воздушной гавани после того, как в сети появилась информация о прибытии самолета из Тель-Авива, на борту которого были якобы беженцы из Израиля. Демонстрантов подогревали провокаторы, желавшие разжечь межнациональную рознь.

Усилиями властей, правоохранителей и религиозных лидеров ситуацию удалось взять под контроль. Вся хронология событий — у корреспондента «Известий» Мурада Магомедова.

В аэропорту Махачкалы произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты.

Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о беспорядках, возбуждено дело по статье «Массовые беспорядки».

Президент РФ Владимир Путин 25 октября предупредил о том, что заинтересованные силы предпримут попытки, направленные на то, чтобы ослабить и расколоть российское общество. Он отметил, что Западу выгодно, чтобы религиозные и национальные конфликты повсюду, в том числе на Ближнем Востоке, прямо или косвенно связывались с Россией и наносили ей ущерб. Также Путин обратил внимание на то, что недружественные страны будут использовать ложь и провокации для этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэродром Махачкалы полностью освобожден от толпы нахлынувших людей.