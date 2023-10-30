Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
У министра обороны России серьезная задача в столице КНР.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранним утром 30 октября прибыл с рабочим визитом в Пекин — столицу Китая. В КНР глава Минобороны собирается принять участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.
«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме „Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности“», — сообщила пресс-служба.
Также особо подчеркнулось, что, помимо РФ, в форуме примут участие как министры обороны европейских государств, так и Азиатско-Тихоокеанского региона.
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