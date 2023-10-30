Фото: www.globallookpress.com / Marcus Golejewski

Читайте нас в: Дзен Новости

За пять месяцев так называемого контрнаступления украинские боевики зашли в тупик. Почему президент продолжает хвалиться их успехами и не боится наказания за обман?

Президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за попытку скрыть провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинский президент скрывает то, что у ВСУ на фронте нет никаких продвижений и даже намека на позитивные новости. Боевики фактически оказались в тупике спустя пять месяцев.

«4 ноября будет уже пять месяцев так называемого — абсолютно бездарного, проигрышного, кровавого, убойного для украинской армии — контрнаступления. Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать», — заявил Соскин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.

Анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Владимир Путин отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. В недавнем интервью для федерального канала президент сообщил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский толкает Запад к самоубийству.