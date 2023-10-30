«Священник сказал, что я буду необычным ребенком»: JONY тяжело появился на свет

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Исполнитель родился в високосный год 29 февраля. Как он будет отмечать день рождения и почему считался особенным ребенком?

Певец JONY тяжело появился на свет — родившись в високосный год 29 февраля, он стал подарком для своих родителей. Об этом исполнитель рассказал беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Я тяжело появился на свет. Один священник сказал моей маме, что это будет необычный ребенок. И мама такая: „Ну, для меня все мои дети — необычные“», — поделился JONY на «ВТБ Арена Парк», где состоялся его первый большой сольный концерт.

В 2024 году артист сможет отметить день рождения — год будет високосным. Однако планов на этот день у него пока нет. Прошлый день рождения певец провел на сцене, однако в этот раз не планирует делать концерт в честь праздника.

«Вообще для меня день рождения — это семейный праздник. Я больше здесь не себя поздравляю, а маму. Нас с братом двое, мы выросли в семье, в которой уважают старших. Я очень люблю своих родителей», — подчеркнул исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как JONY столкнулся с проблемами из-за переодевания на шоу.