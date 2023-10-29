Власти Дагестана просят ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Меру хотят ввести в связи с инцидентом в аэропорту.
Власти Дагестана просят ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск. Меру хотят ввести в связи с инцидентом в аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Республики Дагестан.
Также чиновники подчеркнули, что ситуация находится под контролем. На месте беспорядков работают специальные силовые службы. Власти обратились в своем сообщении и к толпе — руководство региона призвало не препятствовать работе сотрудников воздушного порта, а также остановить любые противозаконные действия.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры прорыва толпы в аэропорт в Махачкале.
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