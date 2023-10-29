МИД Израиля вызвал посла России из-за визита делегации ХАМАС в Москву

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Представители палестинского движения 26 октября прибыли в Россию, чтобы обсудить судьбу взятых в заложники в секторе Газа россиян.

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Об этом сообщает израильское дипведомство в своем Telegram-канале.

Как отмечается, российскому дипломату разъяснили, что Израиль со всей серьезностью рассматривает «отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС, а также действия России в международных организациях».

Также в израильском МИД считают, что принятие делегации палестинского движения «создает впечатление легитимации терроризма против израильтян».

До этого Викторова вызывали в МИД Израиля 24 октября. Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на заявления израильского МИД. Тогда российскому послу выразили недовольство позицией России в вопросе конфликта страны с палестинским движением ХАМАС и пожелали, чтобы подход Москвы к данной ситуации был «более сбалансированным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 октября подтвердила пребывание в Москве с визитом представителей ХАМАС. Позднее в российском дипломатическом ведомстве сообщили, что на встрече обсуждались освобождение заложников и эвакуация россиян из сектора Газа.

В сообщении ХАМАС в Telegram-канале по итогам встречи с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым 26 октября отмечалось, что палестинское движение высоко оценило позицию президента РФ Владимира Путина по палестино-израильскому конфликту.

Утром 7 октября Израиль подвергся атаке из сектора Газа. Кроме того, десятки бойцов палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.

Кроме того, боевики палестинского исламистского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский МИД передал ХАМАС список россиян, которые могут быть среди заложников. В руководстве группировки подчеркнули, что готовы освободить граждан России.