Уволенный за русскую речь таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

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Водитель до этого отказался везти двух пассажирок, которые в наглой форме требовали, чтобы он общался с ними на «мове».

Киевский таксист, уволенный за отказ перейти на украинский язык по требованию пассажиров, поблагодарил всех, кто его поддержал в сети. Об этом сообщает ряд украинских изданий.

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально», — сказал мужчина в видеообращении.

Он также опроверг слухи о том, что якобы где-то прячется после скандала, и заявил, что продолжает жить у себя дома. В конце видео таксист добавил по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Кадры со скандалом между киевским таксистом и двумя пассажирками появились в сети 26 октября. На видео женщины в агрессивной форме требовали от водителя перейти в общении с ними с русского языка на украинский.

В ответ таксист предложил пассажиркам покинуть автомобиль и отменил заказ. Он выставил багаж женщин из салона автомобиля на тротуар и назвал пассажирок «больными людьми».

После инцидента компания, в которой трудился таксист, заблокировала его рабочий аккаунт и отстранила от деятельности.

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