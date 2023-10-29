Смерть Мэттью Перри, красные линии Ирана, Украина заморозит Европу: самые важные события дня

Фото, видео: Reuters / Phil McCarten; 5-tv.ru

Как развивается обстановка в секторе Газа и как Мэттью Перри предсказал свою смерть?

Сегодня, 29 октября, мир шокировала внезапная смерть звезды «Друзей» Мэттью Перри. Тем временем Украина решила прекратить контракт по трансферу газа из России, а Иран жестко отвечает Израилю. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Фото: Reuters / MOHAMMED SALEM В Иране заявили, что Израиль пересек все красные линии. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Эбрахима Раиси. Фото: МЧС России / ТАСС Один человек погиб в результате возгорания резервуара с нефтью в поселке Верхнеколвинск Республики Коми. Пожар охватил площадь в 360 квадратных метров. Причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer За один вечер на вечеринках в честь празднования Хэллоуина в США произошло три конфликта с применением оружия. В каждом из случаев есть жертвы. Стрельба произошла в четырех штатах: Флориде, Индиане, Чикаго и Массачусетс. Фото: www.globallookpress.com / MAGO/MARC JOHN Министр обороны Чехии Яна Чернохова выступила с неожиданным заявлением. Она призвала свою страну покинуть ООН из-за того, что Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Фото: www.globallookpress.com / Str Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Фото: REUTERS / Mario Anzuoni В возрасте 54-х лет скоропостижно ушел из жизни звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Актер утонул в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский хоккеист умер после того, как ему разрубили горло коньком.